Parketbedrijf Lamett koopt hele omgeving rond vestiging in Tsjechië: investering van 4 miljoen euro Joyce Mesdag

05 maart 2019

17u45 0 Deerlijk Parketbedrijf Lamett investeert 4 miljoen euro om de productiesite in Tsjechië uit te breiden. Het bedrijf heeft alle gronden en gebouwen aangekocht op en rond de site van Morava Wood in Uničov. Morava Wood is een fabrikant van massieve vloeren die Lamett in 2016 kocht.

“Deze investering kadert volledig in het verzekeren van de toekomst van onze productiesite in Tsjechië”, zegt CEO Bruno Descamps. “Tot voor kort was de kans groot dat we ooit onze machines zouden moeten verhuizen naar een nieuwe locatie. Dankzij deze aankoop is dit niet meer het geval en hebben we onze toekomst in eigen handen.” Bij Lamett zijn ze fier op Morava Wood. “Het is een van de modernste fabrieken in Europa in zijn soort en de fabriek behoort tot de top drie als het op grootte aankomt.” In 2018 kocht Lamett al een grote Franse zagerij nabij Tours om de aanvoer van kwalitatieve grondstoffen te garanderen. Lamett Europe is opgestart in 2008. Het bedrijf verkoopt parket in alle Europese landen, stelt 300 mensen te werk en draait een omzet van 45.000.000 euro.