Papa eert zoon in Belgium's Got Talent 06 april 2018

Matthias Vandevelde (30) uit Avelgem schittert morgen vrijdag 6 april in Belgium's Got Talent. De metaalarbeider van staaldraadfabrikant Bekaert in Zwevegem brengt in het VTM-programma een rapnummer. Als ode aan zijn zoon Ryan (8), die in de vrije basisschool Sint-Lodewijk bij Deerlijk zit. Matthias schreef zelf de tekst van het nummer. "Ik schrijf graag, maar dit is wel mijn belangrijkste tekst ooit", zegt de papa, die met zijn vele tattoos stoer overkomt, maar een klein hartje heeft. "Ik heb een heel goeie band met mijn zoon, die alles voor mij betekent. We zijn elkaars superhelden. Ik hou veel van hem en wil hem dat met mijn rapnummer tonen. Ik denk en hoop dat hij het nooit zal vergeten.





Een keer televisie

Ryan was in ieder geval al overweldigd tijdens de opnames voor Belgium's Got Talent. Het was een zeer emotioneel moment. En het is de eerste keer dat we samen op televisie komen, wat ook wel speciaal is natuurlijk. Ik zei altijd dat we ooit één keer op de radio of op televisie zouden komen, wat nu gelukt is. Ik stuurde een mail naar de programmamakers, zo raakte ik in Belgium's Got Talent", aldus Matthias Vandevelde. Wie wil zien hoe de Avelgemnaar zijn gevoelig rapnummer brengt en of hij al dan niet doorstoot naar de liveshow, stemt morgenavond om 20.35 uur op VTM af. (LPS)