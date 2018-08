Oxfam en Fair Trade steunen 't Netje 08 augustus 2018

Afvaardigingen van de Oxfam Wereldwinkel en de werkgroep Fair Trade hebben etenswaren naar voedselbank 't Netje in het pand Deknudt Decora gebracht. "We schenken 250 euro aan 't Netje. Dat is een deel van de opbrengst van ons jaarlijks ontbijt", zegt Bart Vanwynsberghe van de Wereldwinkel. "De werkgroep Fair Trade wordt opgedoekt en wat overbleef in de kassa gaat naar de voedselbank.De schenking wordt in twee beurten uitgevoerd. Zo speelt de houdbaarheidsdatum minder een rol voor het voedsel." Van links naar rechts bemerk je Luk Vandekerkhove, Tine Degloire, Bart Vanwynsberghe, Sarah Vandendriessche, Geert Hoornaert, Annick Desimpel, Charlotte Vandenbroucke, Johan Verhellen, Filip Vits, Belèn Vikts en Kaat Olivier.





(DRD)