Overvaller slaat toe bij Drink Center 17 april 2018

Een jonge gemaskerde man is zondagmiddag op de parking van drankcentrale Drink Center langs de Waregemstraat in Deerlijk aan de haal gegaan met de dagopbrengsten. De overvaller trok rond half één de kassa uit de handen van een bediende, die het geld op dat moment naar warenhuis Smatch bracht. Daarna sprong de dader in een wagen en stoof weg. De lokale recherche van de politiezone Gavers voert een onderzoek en probeert de identiteit van de overvaller te achterhalen. De bediende raakte lichtgewond. (LSI)