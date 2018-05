Oude kloostertuin wordt speelplaats voor peuters 08 mei 2018

De tuin van het klooster in de Hoogstraat werd volledig omgewoeld en keurig ingericht als groene speelruimte voor de peuters en de jongste kleuters van de school De Berk.





"Spelen en ongeremd bewegen is belangrijk," verduidelijkt directeur Chris Dhaene. " De jongste peuters en kleuters liepen ietwat verloren tussen de grotere kinderen. Gestimuleerd door een gedreven ouderraad en de kans om de oude kloostertuin om te vormen tot een speelruimte, begon een droom te groeien. De eerste schetsen werden gemaakt door de werkgroep 'Pimp je speelplaats' van ouders en leerkrachten. De financiële middelen vonden we bij de provincie West-Vlaanderen en Cera. Enkele zaterdagen met vrijwilligers aan het werk en de extra speelruimte was klaar. De kinderen kunnen onder meer genieten van de klimmuur, een buitenkeuken, een houten iglo, een glijbaan en een arena." (DRD)