Oude ambachten centraal tijdens zomerhappening 05 juli 2018

De Koninklijke Sint-Elooisgilde pakt op zondag 8 juli met een zomerhappening uit. "Vanaf 10.30 uur is iedereen welkom op de parking van Tweedehandsmerkkledij Heidi in de Kerkstraat 33", verduidelijken de organisatoren. "De happening is opgebouwd rond oude ambachten, tractoren en landbouwmachines. Om 15.30 uur is er een optreden van de blaaskapelle van de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia." De Sint-Elooisgilde is de oudste culturele vereniging van Deerlijk. De eerste medaille dateert van 1841. België was toen 11 jaar oud. Elk jaar verkiezen ze een nieuwe deken. Dit jaar is dit Kurt Vaneeckhoutte. (DRD)