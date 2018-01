Oud-strijder Lucien Naessens overleden 25 januari 2018

In het woonzorgcentrum Heilige Familie is dinsdagmorgen Lucien Naessens (96) overleden. Hij was, samen met oud-gemeenteschepen Paul Benoit, nog de enige oud-strijder in Deerlijk. In april 1945 werd hij opgeroepen en na een korte opleiding belandde hij in Engeland waar hij werd ingelijfd bij het Engelse leger. Het was de bedoeling dat hij naar Japan zou gaan om mee te strijden, maar door de atoombommen is dat niet doorgegaan. Lucien kwam ook nog spreken tijdens de jongste herdenking van de Wapenstilstand op 11 november. Hij was vergezeld van zijn zoon Rik en van voorzitter van de Strijdersbond Bruno Dhaene. Vele jaren was hij bestuurslid van de bond en hij hielp ook bij het organiseren van de jaarlijkse herdenkingen. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op dinsdag 30 januari om 10.30 uur plaats in de Sint-Columbakerk in Deerlijk. (DRD)