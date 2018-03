Oud-leerlingen van O-L-V van Bijstand beleven geslaagde reünie 30 maart 2018

Zestien van de twintig leerlingen van het vierde leerjaar van het schooljaar 1966-1967 van het Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand beleefden een geslaagde klasreünie in tearoom-restaurant Meetjes Talore in Deerlijk.





"Een vergeelde klasfoto bracht heel wat zoekwerk maar nog meer enthousiasme teweeg, zodat een klasbijeenkomst niet kon uitblijven", stelt Chris Velghe.





"Aan de hand van die oude klasfoto konden de namen op de gezichtjes geplakt worden en werden de 20 scholieren en de klastitularis 'geïdentificeerd'. We waren toen 9 jaar en zien elkaar na 52 jaar nog eens terug. Het werd een geslaagd weerzien, waarbij heel wat herinneringen uit lang vervlogen tijden werden opgehaald."





(DRD)