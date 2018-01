Oud Gemeentehuis wordt pop-upcafé 03u01 0 Foto Rik Devos Steven en Leen en de equipe van 12 medewerkers die een pop-upcafé in het Oud gemeentehuis gaan runnen. Deerlijk De leegstaande herberg Oud Gemeentehuis wordt vanaf vandaag, donderdag 18 januari, een pop-upcafé. Steven Vansteenkiste en Leen Steeland van het iets verderop gelegen eethuis A'petit in het centrum van de gemeente heropenen de zaak.

Steven en Leen Vansteenkiste-Steeland openden begin september 2006 hun eethuis A'petit in de schaduw van de Sint-Columbakerk. Heel wat mensen hebben ondertussen al de weg gevonden naar de stemmige bistro waar je terecht kan voor lekkere tapa's, salades of pasta's.





"We willen dat behouden, maar zetten nu een nieuwe stap", start Steven zijn verhaal. Die volgende stap, dat is het Oud Gemeentehuis, waar in augustus van vorig jaar de laatste pintjes werden getapt. "We vinden het een heel mooi gebouw en het café is ideaal gelegen, in het centrum van Deerlijk. We hebben een team van twaalf extra medewerkers samengesteld die bij ons een flexi-job zullen uitoefenen en daarnaast een voltijdse job hebben. Het is de bedoeling dat we 7 dagen op 7 open zijn: elke dag vanaf 16.30 uur en op zondag vanaf 10.30 uur. Behalve een uitgebreide drankenkaart zal je er ook een eenvoudige hap of croque kunnen krijgen."





De uitbaters willen de authenticiteit van het café en de naam Oud Gemeentehuis behouden. "Het interieur is ondertussen herschilderd. Ons pop-upcafé opent de deuren op donderdag 18 januari om 18 uur. Het is de bedoeling om, na zes maanden werking, weer te sluiten op 18 juli. We zorgen ook voor een primeur, want het is de eerste keer in de geschiedenis dat de brouwerij Haacht een café verhuurt voor een periode van 6 maanden in plaats van de normale handelspacht." (DRD)