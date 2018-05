Opnieuw dertig maanden cel na arrestatie met speed onder motorkap 15 mei 2018

02u59 0

Een 37-jarige man uit Deerlijk is veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden, waarvan veertien maanden effectief, voor bezit en verkoop van speed en vloeibare xtc. Hij kon op 23 december vorig jaar in Wortegem-Petegem geklist worden toen hij na een achtervolging crashte. Onder de motorkap van zijn wagen was één kilogram speed met een sterke magneet bevestigd. Davy M. moet ook een boete van 3.200 euro betalen en ziet de opbrengst van de drugsverkoop van 6.640 euro verbeurd verklaard. Al eind 2016 bleek tijdens een onderzoek naar een diefstal van een gsm dat M. zich mogelijk opnieuw met drugsverkoop inliet. Dit ondanks een veroordeling uit 2011 tot dertig maanden celstraf. Telefonie-onderzoek bevestigde het vermoeden en op 23 december wachtte de politie hem aan de afrit van de E17 in Deerlijk na een drugsrit naar Nederland op. Hij vluchtte echter weg en kon pas na een achtervolging en een crash in Wortegem-Petegem geklist worden. Hij bleek één kilogram speed in Tilburg afgehaald te hebben en bekende al drie keer naar de noorderburen te zijn gereden. Hij is zelf ook verslaafd. Hij moet zich van de rechter vier jaar lang aan voorwaarden houden als hij uit de cel wil blijven. (LSI)