Opendeur bij kunstatelier Geert Coucke 22 maart 2018

Kunstatelier Geert Coucke pakt het komende weekend met opendeurdagen en inschrijvingen voor nieuwe workshops uit.





"Om kunst en creativiteit dichter bij de mensen te brengen, ben ik in 2016 met een eigen kunstatelier begonnen met workshops schilderen, werken met papier maché, beelden maken in klei en meubels pimpen", stelt Geert Coucke. "Ook kalligrafie en juwelen maken in papier, fimo, fietsbanden en parels zijn daar ondertussen bij gekomen, maar daarvoor krijg ik assistentie." Geert is van alle markten thuis en staat open voor alle kunstdisciplines. "Mijn kunstatelier is een plaats waar mensen hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. De workshops zijn voor jong en oud en basiskennis is niet nodig. Ik geef geen les, ik stuur enkel bij. Iedereen leert hier ook van iedereen. De jongste deelnemer is 11 jaar, de oudste 87 jaar."





De opendeurdagen vinden plaats op zaterdag 24 en zondag 25 maart, telkens van 10 uur tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur in het atelier aan de Breestraat 31E (bedrijfspand Deknudt Frames). Info: 0476/49.27.03.





(DRD)