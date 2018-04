Open Vld vraagt aandacht voor lokale economie 14 april 2018

02u26 0 Deerlijk Tijdens de bespreking van het nieuwe organigram van de gemeente hekelde raadslid Jurgen Beke (CD&V) de beperkte aandacht voor lokale economie.

"De persoon die zich hierom moet bekommeren krijgt er maar 4 uur per week voor, gezien we slechts 10 procent van een voltijdse functie voorzien. In de praktijk wordt dat dus nihil. Deerlijk staat nochtans voor belangrijke uitdagingen: het versterken van onze verschillende handelskernen, het aantrekken van nieuwe handelaars, het aantrekken en begeleiden van KMO's en bedrijven voor de nieuwe bedrijventerreinen de Brandemolen en de Spijker en het creëren van een veilige toegankelijkheid voor het vele verkeer van en naar onze bedrijventerreinen. Ondernemers en handelaars zijn vragende partij voor een centraal aanspreekpunt."





De Open Vld-fractie vond het een lovenswaardige tussenkomst. Bert Schelfhout (Open Vld) stelde een amendement voor waarin werd gepleit voor een halftijdse ambtenaar lokale economie, maar dat zag de CD&V-meerderheid niet zitten. (DRD)