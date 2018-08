Open Vld stelt volledige verkiezingslijst voor 28 augustus 2018

De lokale afdeling van Open Vld heeft haar kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld.





"We zijn klaar om Deerlijk mee te besturen, met kennis van zaken," verduidelijkt voorzitter Philip Ghekiere. "Onze lijsttrekker Bert Schelfhout (34) heeft als ex-nationaal jongerenvoorzitter en parlementair medewerker een groot politiek netwerk en hij is kandidaat-burgemeester. Onze ploeg heeft expertise in financiën, innovatie, digitalisering, personeelsbeleid, subsidiedossiers, lokale economie en mobiliteit. En we hebben vooral veel creativiteit en goesting om met Deerlijk een versnelling hoger te schakelen." Bert Schelfhout is lijsttrekker, Sandra Goussey en Matthias Vanneste staan respectievelijk op plaats twee en drie. Wim Vermeulen is lijstduwer. (DRD)