Open Vld pleit voor vrouwennamen 20 maart 2018

02u31 0

De gemeenteraad heeft, CD&V-meerderheid tegen voltallige oppositie, de nieuwe straatnamen goedgekeurd van de nieuwe verkaveling in de De Cassinastraat.





Schepen Regine Rooryck stelt dat de heemkring Dorp en Toren voor het bepalen van nieuwe straatnamen in eerste instantie opteert voor historische toponiemen. Zo kwam men tot Uiterzwanestraat, De Costerestraat, De la Mote-straat, De Lichterveldestraat en Vandenbosschestraat. "Ondanks eerdere beloftes van de CD&V-meerderheid om bij de straatnaambepaling vrouwen in gedachten te houden, krijgen de vijf straten in de nieuwe verkaveling enkel namen van mannen", reageert Matthias Vanneste (Open Vld).





"Wij stellen de namen van vrouwen voor die historisch belangrijk waren voor Deerlijk: Claire Vanhonnacker, zangeres, Nathalie Catteleyn, medeoprichter van het oude mannenhuis, Scholastica Delhuwein, de eerste vrouwelijke onderwijzeres en vrouw van Pieter-Jan Renier, Lucia Demuynck, schoolhoofd van de school op de Belgiek, Francine Neirynck, het eerste vrouwelijke raadslid van Deerlijk en Leen Van Namen, de eerste vrouwelijke schepen van Deerlijk." De CD&V-meerderheid repliceert dat men niet wil afwijken van het advies van de heemkring. (DRD)





Meer over Deerlijk

politiek