Open Vld pleit voor andere kunststofpalen 02u31 0

Bert Schelfhout (Open Vld) ijverde tijdens de vorige gemeenteraad voor andere kunststofpalen die minder autoschade met zich mee brengen. "Het is aangeraden de heel harde kunststofpalen te vervangen door schadevriendelijke alternatieven," stelde Bert Schelfhout. "Er worden veel paaltjes omver gereden in onze gemeente. De betrokken chauffeurs en de gemeente hebben beide veel schade. Dergelijke ongevallen zijn ook storend voor buurtbewoners. Op plaatsen waar de veiligheid het toe laat, moeten we schadevriendelijke alternatieven overwegen. Die zijn bovendien vaak betaalbaarder."





Schepen van mobiliteit Ann Accou (Cd&V) had oor naar het pleidooi en stelde dat ze de alternatieven ging nakijken. (DRD)