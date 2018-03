Open Vld: "Duurste volkstuintjes van België 15 maart 2018

Bert Schelfhout (Open Vld) heeft bedenkingen over de manier waarop de CD&V-meerderheid het volkstuinenproject langs de Tapuitstraat wil realiseren.





"Volkstuinen kunnen een meerwaarde zijn maar het gemeentebestuur pakt dit volledig verkeerd aan. Men wil 64 percelen maken in een landelijke gemeente waar vele mensen zelf over een tuin beschikken."





"De projectoproep toonde aan dat er veel minder belangstelling is. Toch gaat men door met een perceel van 3.400 vierkante meter. Hierdoor is er een archeologisch onderzoek nodig. Dat onderzoek alleen kost al 25.000 euro. Als men het project minder dan 3.000 vierkante meter groot had gemaakt, was die studie niet nodig. Dat is een fameuze en dure blunder en onze financiële situatie is al niet goed."





"Bovendien wil men dit project realiseren op heel dure grond: woonuitbreidingsgebied in plaats van landbouwgrond. Dat maakt van dit project de duurste volkstuinen van België. Wij gaan voor een kleinschaliger project van 30 percelen op landbouwgrond." (DRD)