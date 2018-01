Op weg op de digitale snelweg 25 januari 2018

Op initiatief van Deerlijks Vormingswerk gaan vanaf dinsdag 30 januari tal van computerlessen van start in d'Iefte. Voor sommige is geen voorkennis vereist, voor andere wel.





Er zijn cursussen 'Starten met de computer', 'Basis fotografie', 'Overstappen naar Windows 10', 'Android tablets en smartphones', 'Haal meer uit het internet', 'Leren werken met de iPad of iPhone' en 'Photoshop Elements Workshop'. De deelname in de kosten voor de vijftiendelige lessenreeksen bedraagt 95 euro voor inwoners van Deerlijk, 110 euro voor niet-Deerlijkenaren.





Info: Dienst cultuur Deerlijk, 056/71.89.81. (DRD)