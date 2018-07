Ongeval in file op E17 10 juli 2018

02u40 0

De brandweer is gisteravond rond half zes moeten uitrukken voor een brandstofspoor op de E17 in Deerlijk. Dat situeerde zich in de richting van Gent en was het gevolg van een scheurtje in een brandstoftank. Terwijl de blussers het wegdek reinigden, ontstond een bescheiden file. Een onoplettendheid van een bestuurder zorgde even voor half zeven voor een ongeval, waardoor de linkerrijstrook versperd was. (VHS)