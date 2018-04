Onderdelen nieuwe fietsersbrug eindelijk aangekomen 26 april 2018

02u36 0

Wie de voorbije dagen langs de N36 in Deerlijk is gereden, heeft ze misschien al zien liggen: de drie reusachtige onderdelen van de gloednieuwe fietsers- en voetgangersbrug. De onderdelen worden op 27 en 28 mei geïnstalleerd.





Deerlijk heeft lang moeten wachten op de brug: het gemeentebestuur vroeg de Vlaamse Overheid intussen al meer dan tien jaar geleden voor het eerst om een veilige oversteek op het kruispunt van de Marquettestraat en de Gaversstraat. Er gebeurden daar in het verleden al meerdere ongevallen. Na het dodelijke ongeval met de 13-jarige fietser Bram Kimpe in 2006 werd het kruispunt afgesloten. Fietsers en voetgangers moeten sindsdien omrijden en oversteken via de andere kruispunten, waar wel verkeerslichten staan.





In september vorig jaar werd gestart met de bouw van de fietsers- en voetgangersbrug. Enkele dagen terug zijn de drie reusachtige onderdelen van de overspanning, het stuk van de brug dat over de weg komt, aangekomen. Ze worden momenteel aan elkaar gelast, en geschilderd. Op 27 en 28 mei zullen ze gemonteerd worden. Daarna komen nog de op- en afritten, de twee 'krullen' waar fietsers en voetgangers de brug op en af zullen kunnen rijden. Ook die moeten ter plaatse gelast en geschilderd worden, voor de montage. Tegen 1 september zou de brug in gebruik genomen moeten kunnen worden. Zwakke weggebruikers zullen op die manier veiliger de drukke gewestweg kunnen oversteken naar het centrum van Deerlijk, of de Gavers en scholen in Harelbeke en Kortrijk. (JME)