Oma en kleindochters gewond bij botsing 08 mei 2018

02u37 0 Deerlijk Bij een ongeval aan het op- en afrittencomplex van de E17 in Deerlijk raakten gisteren iets voor het middaguur een 57-jarige oma en haar twee kleinkinderen gewond.

De vrouw uit Anzegem reed met haar Renault Clio op de Vichtsesteenweg (N36) van Deerlijk richting Vichte (Anzegem). Uit de andere richting kwam op dat ogenblik een Ford Focus met een Duitse nummerplaat. De Duitser wou links de E17 richting Gent oprijden maar werd in de flank gegrepen door de wagen van de automobiliste. Alle inzittenden raakten lichtgewond en werden naar het ziekenhuis in Kortrijk overgebracht.





In het voertuig van de vrouw uit Anzegem zaten ook haar kleindochters van 2 en 3 jaar uit Deerlijk. Ook zij raakten lichtgewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen liepen zware schade op. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder op het op- en afrittencomplex. Het was niet voor het eerst dat op die plek een ongeval gebeurde. Verklaringen dat de groene ontruimingspijl er kan oplichten terwijl ook het gewone verkeerslicht voor de tegenliggers nog groen oplicht, zijn in het verleden al gecheckt en onwaar gebleken. "In principe is dit onmogelijk", klinkt het bij Dirk Vanhuysse van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). "Maar voor alle zekerheid zullen we dit nog eens onderzoeken met de logbestanden van die verkeerslichten bij de hand." (LSI)