Okra Sellewie bezoekt Thuin en omgeving 02 augustus 2018

Dat de dagreizen die Albert Decroix van Okra Sint-Lodewijk organiseert goed in de markt liggen, werd nog maar eens bevestigd. De jaarlijkse uitstap naar Thuin en omgeving lokte 84 tevreden deelnemers en werd een meevaller over de hele lijn. Er werd onder meer een distilleerderij bezocht in Biercée. De Distillerie de Biercée distilleert sinds 1946 volgens de meest authentieke traditie verschillende likeuren van hoge kwaliteit.











(DRD)