O'live Gin gaat voor pure authenticiteit 04 juli 2018

02u34 0 Deerlijk Gin is meer dan ooit in. Dat is ook Steven Mattheeuws, Sofie Gardyn en Griet Van Biervliet niet ontgaan. Zij zijn het creatieve brein achter O'live Gin. 'Niet de zoveelste gin in de rij maar een artisanale gin met echte producten,' zeggen ze zelf.

"We hebben een voorliefde voor het zuiden van Frankrijk en de pure, natuurlijke producten die er volop te vinden zijn," stelt Steven Mattheeuws. "Dat inspireerde ons om in de Provence op zoek te gaan naar de allerbeste olijven en hiermee een hoogwaardige gin te creëren. Ons concept was om iets unieks te maken, handcrafted en artisanaal met echte producten. De basis van onze gin wordt met echte kwaliteitsolijven afgestookt."





"Geen chemische producten noch smaaktoevoegingen maar puur. Het is een exclusief product. Niemand werkt vandaag op onze manier. We hebben er ook een patent op genomen. De essentiële oliën uit de olijven zijn duidelijk aanwezig en zorgen voor een licht vettige afdronk. Voor een perfect serve heb je 5 cl O'live Gin, 15 cl Fever Tree Mediterranean, ijs, een olijfje en een takje citroentijm nodig."





De initiatiefnemers hebben ook veel geïnvesteerd in de fles. O'live Gin wordt gepresenteerd in een mooie matte fles die het design heeft van een fles... olijfolie. O'live Gin heeft een alcoholpercentage van 40 procent, kost 45 euro en is te koop in de betere drankenwinkels. Info: Steven Mattheeuws, 0478/78.09.83 en www.olivegin.com. (DRD)