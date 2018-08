Nieuwe straatnamen voor nieuwe verkaveling 01 augustus 2018

Het gemeentebestuur heeft de straatnamen vastgelegd voor de nieuwe verkaveling in de De Cassinastraat.





"In eerste instantie was geopteerd voor de Uiterzwanestraat, De Costerestraat, De la Motestraat, De Lichterveldestraat en Vandenbosschestraat", verduidelijkt schepen van Cultuur Regine Rooryck. "Tijdens het openbaar onderzoek stelde projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt voor om de Uiterzwanestraat aan te passen naar Uiterzwanelaan omdat, door de inrichting van deze straat met groenstroken en bomen, eerder een laan gecreëerd wordt dan een straat."





"De cultuurraad was nog een andere visie toegedaan. Zij opteerden voor namen van moeras- of waterplanten omdat het gebied waar de straten komen vroeger een waterrijk gebied was en omdat de naambepaling en schrijfwijze eenvoudiger zijn. We hebben in Deerlijk ook al een Bloemenwijk en een Vogelwijk . Zo zijn we terecht gekomen bij de straatnamen Lisdoddelaan, Weegbreestraat, Zeggestraat, Lisstraat en Rietstraat." (DRD)