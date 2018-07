Nieuwe partij wil CD&V vuur aan schenen leggen FRANS KEMSEKE EN TUNDIE D'HONT RICHTEN 'DEERLIJK²' OP RIK DEVOS

03 juli 2018

02u36 0 Deerlijk Deerlijk is een politieke partij rijker. 'Deerlijk²' is het geesteskind van gewezen CD&V-raadslid Frans Kemseke en huidig sp.a-raadslid Tundie D'hont. Samen met een groep gemotiveerde Deerlijknaren dingen ze op 14 oktober naar de gunst van de kiezer.

"We zijn niet over één nacht ijs gegaan," verduidelijkt Frans Kemseke. "Na doordacht afwegen en vergelijken van visie en verwachtingen, is de beslissing uiteindelijk gevallen. De naam Deerlijk² is heel bewust gekozen: enerzijds 'Deerlijk' omdat wij van onze gemeente houden en er veel zaken goed lopen, maar anderzijds het kwadraat omdat het nog veel beter kan." Tundie D'hont (40) is hoofdverpleegkundige in AZ Groeninge in Kortrijk. Eind 2008 zette ze haar eerste stappen in de lokale politiek bij sp.a Deerlijk. Zij nam het voorzitterschap op zich en was lijsttrekker voor sp.a in 2012. Met een grote sprong vooruit haalde zij met haar ploeg een derde zitje in de gemeenteraad binnen. Frans Kemseke (66) was als manager en zelfstandige actief in de textielbranche. Hij zetelde vijftien jaar voor CD&V in de gemeenteraad en is sterk betrokken in het lokale verenigingsleven zoals de missiewerking en kinderboerderij Bokkeslot.





Gelijkwaardig

"Waarom een nieuwe Deerlijkse lijst? Als je niet tevreden bent over het gemeentebeleid, zijn er twee mogelijkheden", stelt Kemseke. "Ofwel ga je aan de kant staan en gebeurt er niets, ofwel zoek je mensen met eenzelfde visie en ga je samen op pad. De voorbije maanden heb ik in Tundie een politieke partner gevonden. We zijn er in geslaagd ook andere mensen te motiveren om een progressieve, open en linkse lijst samen te stellen." Tundie D'hont sluit zich daar bij aan. "Uit alle gesprekken kwam altijd dezelfde gedachte naar boven. Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Dat wordt onze leidraad naar de verkiezingen toe. Als bestuursploeg moet je altijd proberen de tijd een stap voor te zijn. Alert reageren op bezorgdheden van inwoners en medewerkers, duidelijk uiteenzetten welke projecten er worden uitgebouwd, daadkrachtig problemen aanpakken en niet op de lange baan schuiven." De projecten van de nieuwe partij liggen klaar. "De groep senioren neemt snel toe. Start dan ook vandaag met het voeren van een hedendaags beleid waarbij je als gemeente alle faciliteiten ondersteunt en stimuleert om senioren zo zelfstandig mogelijk te laten wonen in Deerlijk. Er komen ook steeds meer jonge gezinnen in de nieuwe wijken wonen. Het is dan ook meer dan vijf voor twaalf wat betreft de aanpak van de mobiliteit voor zwakke weggebruikers. Er moet ook iets gedaan worden aan de verborgen armoede die jammer genoeg ook in Deerlijk bestaat. We werken nu verder aan de samenstelling van onze lijst. Er zijn nog plaatsen vrij. Mensen die onze visie delen, kunnen aansluiten bij 'Deerlijk², Jouw Gemeente, Onze Gemeente'."