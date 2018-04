Nieuwe hoop voor bedrijventerrein langs E17 04 april 2018

02u37 0 Deerlijk Er is een mogelijke doorbraak voor de ontwikkeling van een extra bedrijventerrein langs de E17 in Deerlijk. Er werd een geactualiseerde motivatienota opgemaakt om de druk bij de hogere overheid op te voeren.

"Het gemeentebestuur ijvert al decennia voor de ontwikkeling van een bijkomend regionaal bedrijventerrein ten zuiden van de E17 in de nabijheid van Gaverzicht", verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl De Donder. "Toch bleek dat, ondanks langdurig en opbouwend lobbywerk en veelvuldige bezwaarschriften, niet mogelijk. Wij kregen echt nergens gehoor met als resultaat dat heel wat bedrijven andere oorden hebben opgezocht."





Maar met de recente beslissing van de Vlaamse Regering omtrent de toekenning van bijkomende behoeftes voor West-Vlaanderen (130 hectare) worden er nieuwe perspectieven gecreëerd.





"Aan de economische subregio Waregem, gevormd door Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke, wordt bijvoorbeeld 25,4 hectare extra bedrijventerrein toegewezen", aldus De Donder "Het is nu aan de provincie om concrete terreinvoorstellen voor de inplanting van deze extra hectare uit te werken. Met zes hectare bijkomende industriegrond zouden wij in Deerlijk al heel tevreden zijn. We gaan daar voluit voor."





(DRD)