Nieuwe brandweerkazerne voor Deerlijk en Anzegem 09 mei 2018

Aan de Braamheuvelstraat op de wijk Belgiek, in de onmiddellijke omgeving van de gewestweg N36 en de autosnelweg E17, werd gisteren de eerste steen gelegd van de nieuwe brandweerkazerne die de gemeenten Deerlijk en Anzegem samen realiseren.

"Het is een zonnige dag, letterlijk en figuurlijk", startte de Deerlijkse burgemeester Claude Croes zijn welkomstwoordje. De burgemeester noemde het project uniek voor de hele brandweerzone Fluvia. "We schrijven vandaag geschiedenis en de toekomst zal uitwijzen dat dit goede beslissing is. Het is ook de start van de samenwerking Deerlijk-Anzegem." Burgemeester Croes vergat niet om ook burgemeester Claude Van Marcke, die in september overleed, te eren. "Jammer dat mijn goede vriend Claude deze dag niet meer mag meemaken. Hij was de mede-architect van het idee. Vandaar dat wij op de eerste steen heel bewust de namen van de drie burgemeesters hebben geschreven: Claude Croes, Claude Van Marcke en Gino Devogelaere. Wij zoeken ook nog een manier om de naam van onze betreurde brandweerman Wouter Vancraeynest hier te integreren." Als alles naar wens verloopt, start de verhuis in 2020. (DRD)