Niels Destadsbader is wél 'sant in eigen land' 07 november 2018

02u25 4

Naar jaarlijkse gewoonte zette het gemeentebestuur verdienstelijke Deerlijkenaren in de kijker. Ook zanger, acteur en presentator Niels Destadsbader werd gehuldigd. "Deze mensen zetten Deerlijk mee op de kaart", stelde burgemeester Claude Croes. "Niels is een ambassadeur van zijn gemeente. In een interview noemde hij Deerlijk ooit een 'wereldstad'. Ik wens je alle succes op woensdag 31 oktober en donderdag 1 november wanneer je twee keer zal optreden in een uitverkocht Sportpaleis in Antwerpen. Ik zal er ook zijn." Tijdens de hulde was er ook een bijzondere attentie voor Frederiek Vanpeteghem die Plato-ambassadeur werd bij VOKA.





(DRD)