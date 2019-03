Niels Destadsbader is ereburger van Deerlijk én hij viert dat met een festival op 31 augustus Joyce Mesdag

04 maart 2019

14u32 3 Deerlijk Zanger-presentator Niels Destadsbader mag zich officieel ereburger noemen van Deerlijk. De Deerlijknaars hebben een flinke boon voor ‘hun’ bekende inwoner. En de liefde is wederzijds. “Ik hou van Deerlijk. Hier ben ik nog gewoon ‘Niels’.” Het ereburgerschap wordt gevierd met het festival BuikRock, zodat Destadsbader nog eens in zijn achtertuin kan optreden.

Het had wel iets mee van een huwelijksaanzoek, het woordje van burgemeester Claude Croes vanmorgen in de trouwzaal in Deerlijk. “Het wordt mij heel vaak gezegd: je mag fier zijn met zo’n figuur in je gemeente”, zei burgemeester Croes. “Wel, ik ben het ook. Toen ik naar je tweede optreden in het Sportpaleis ging kijken, hoorde ik je meermaals Deerlijk vermelden. Ik was immens vereerd en zo trots toen je het publiek vertelde dat jouw burgemeester in de zaal zat. Je zet Deerlijk op de kaart. We kijken met het grootste respect en de grootste verwondering naar hoe je Vlaanderen inpalmt. Tegelijk blijf jij de Niels die we al zolang kennen. En daarom vragen we jou, samen met het voltallige schepencollege: ‘wil jij ereburger van Deerlijk worden?’.”

Niels hoefde er niet lang over na te denken. “In goede en kwade dagen: ja!” Na professor Yves Benoit, dichter Luuk Gruwez en wielrenner Dirk Baert mag nu ook Niels Destadsbader zich ereburger noemen van Deerlijk.

Vorige optreden: op de kermis

De burgemeester vroeg Destadsbader daarna waarmee hij hem het meest plezier kon doen, om die eretitel te vieren. Hij wilde héél graag nog eens optreden in ‘zijn’ Deerlijk’. Niet evident natuurlijk, want een optreden van Destadsbader durft tegenwoordig al eens wat meer volk met zich meebrengen dan zijn laatste optreden op de plaatselijke kermis, een paar jaar geleden. Maar burgemeester Croes vond in ‘de drie Musketiers’ Wim Buyck, Niels Lanckbeen en Henk Verbeke de ideale drijvende krachten om de wens van Niels waar te maken.

Ook Stan Van Samang

Op 31 augustus wordt langs de Tapuitstraat de eerste editie van Buikrock georganiseerd: een festival met ‘muziek uit de buik’, voor wie zich vragen zou stellen over de naam. De headliner wordt uiteraard Niels Destadsbader, en die brengt daarnaast Stan Van Samang mee, een goeie vriend van hem, Soulbrothers, Bram en Lennert en Mnm Rising Star Ine. “Of het bij één editie blijft? We willen er liefst nog mee doorgaan, en misschien met Niels op volgende edities, maar op dit moment is dat nog wat te vroeg om dat met zekerheid te zeggen”, zegt Niels Lanckbeen.

“Ik ben ontzettend blij dat ik nog eens in mijn eigen Deerlijk op de planken mag staan”, stelt Niels Destadsbader. “Te voet naar een optreden kunnen gaan, dát is al lang geleden.” Naar eigen zeggen zou hij al blij zijn met 4.000 à 5.000 bezoekers, maar de kans is groot dat het er meer worden. “Ook wie niet in Deerlijk woont, is uiteraard welkom, dan kan iedereen met zijn eigen ogen zien waarom Deerlijk zo geweldig is.”

In Deerlijk kan ik een pint drinken aan de toog zonder dat het op sociale media komt Niels Destadsbader

Destadsbader steekt zijn liefde voor zijn thuisgemeente niet onder stoelen of banken. “Ik woon hier enorm graag. Ik ben hier opgegroeid. Hier ben ik nog gewoon Niels van vroeger, en niet die van tv. Hier kan ik een pint drinken aan de toog zonder dat het op sociale media komt. Hier kan ik afspreken met mijn vrienden. De gesprekken hier gaan niet altijd over mij. Mensen vragen me of mijn broer nog voetbalt, of hoe het met mijn vader is.”

Afrit Deerlijk? Blij!

Waar hij ook zit, voor opnames of optredens, Niels komt elke avond/nacht terug naar huis in Deerlijk. “Ik ben het intussen al gewoon om lang op de baan te zijn of in de file te staan. Als ik de afrit Deerlijk zie, word ik blij. Of ik altijd in Deerlijk zal blijven wonen, dat is moeilijk te voorspellen. Ik heb geen glazen bol. Maar het zal zeker een heel schone vrouw moeten zijn voor ik hier wegtrek (lacht).”