Nick Vanhee is Belgisch kampioen snooker bij de masters 15 juni 2018

Nick Vanhee (50) is de nieuwe Belgische snookerkampioen bij de masters 50+. Hij heeft al een stevig palmares bijeen gespeeld maar blijft bescheiden bij zijn nationale titel. "Het snookeren bezorgt me nog altijd heel wat plezier. Het is een biljartspel met veel variatie. Het is een heel tactisch spelletje en dat is allicht mijn sterkste wapen. Je kan het een stuk psychologische oorlogsvoering noemen."





(DRD)