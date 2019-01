Netbeheerder Elia hangt nestkast voor torenvalken Joyce Mesdag

11 januari 2019

17u00 0 Deerlijk Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, heeft een nestkast voor torenvalken geplaatst op de hoogspanningsmast in de Paanderstraat in Deerlijk. “De nestkast hangt op ongeveer 10 meter hoogte en is een ideale broedplaats voor de lokale torenvalkpopulatie”, zegt Carolien Pouleyn van Elia.

“Torenvalken jagen vooral op kleine zoogdieren, zoals muizen en woelratten, die schadelijk kunnen zijn voor de wortels van de wijnstokken. Door deze natuurlijke vijanden in te zetten, wordt het biologisch evenwicht verbeterd, wat positief is voor de plaatselijke wijnbouw.” Dat bevestigt de Deerlijkse hobbywijnbouwer Lieven Callens. “De plaatsing van deze nestkast vinden wij een goed initiatief. Torenvalken gaan binnenkort op zoek naar nesten om voor hun nakomelingen te zorgen. Als ze de nestkast aantreffen, is er een kans dat ze hier hun nest maken. Met de aanwezigheid van die roofvogels kunnen we op een natuurlijke manier de wijngaard beschermen.” “Elia plaatste in de voorbije jaren al 56 nestkasten voor beschermde vogelsoorten, onder andere torenvalken, slechtvalken en bosuilen”, zegt Carolien Pouleyn. “Sommige nestkasten zijn zeer succesvol. Zo werden in de nestkast in Schelle sinds 2002 al 42 slechtvalken uitgebroed.”