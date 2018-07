N-VA wil CD&V-hegemonie doorbreken 17 juli 2018

N-VA, nu met 4 op 21 zetels de grootste oppositiepartij in Deerlijk, heeft 20 van de 21 namen bekend gemaakt van de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met de slogan 'Goed denken, meer durven, beter doen'wil de partij de jarenlange alleenheerschappij van de CD&V te doorbreken. Dat Dirk Demeurie (60) de lijst trekt, ligt al een tijdje vast. "Het worden misschien 'historische' verkiezingen. Wie weet verliest de CD&V voor het eerst in zijn bestaan de absolute meerderheid in Deerlijk", stelt Dirk Demeurie. "Er liggen al twintig namen vast. De huidige gemeenteraadsleden Mieke Ottevaere, Sophie Mespreuve en Frieda Dejager, nemen respectievelijk de plaatsen 2, 4 en 5 voor hun rekening terwijl Filip Terryn lijstduwer wordt. Plaats 3 is voor nieuwkomer en ondernemer Heinz Helewaut."





"Met Robbe Coignie (19), kleinzoon van gewezen burgemeester Roger Terryn, Pauline Defever, Floris Vandewalle, Nele Goemaere en Youri Putman hebben we heel wat jonge kandidaten in onze rangen. Sint-Lodewijk (automobielwereld) zijn allen twintigers. Ook de ondernemerswereld is goed vertegenwoordigd: Stijn Vanhoorelbeke (exploitant van Soeur Sourire, het stamcafé van Niels Destadsbader, red.), Henk Arnout, Geert Parmentier en Brecht Vanpoucke. Andere namen zijn David Lingier, Rita Joseph, Kris Christiaens, Chantal Depaemelaere en Myriam Reynaert." (DRD)