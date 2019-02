N-VA stelt nieuwe voorzitters voor Peter Lanssens

18 februari 2019



Enkele lokale N-VA-afdelingen in onze regio hebben nieuwe voorzitters. In Deerlijk is dat Chantal Depaemelaere, van de wijk Belgiek. In Avelgem is Peter De Doncker uit het Pietersveld de nieuwe voorzitter. Hij volgt Jan Pille op. “Na hard werken heeft de kiezer ons op 14 oktober toch één verkozene gegeven (Conny Rogie, nvdr). Ik ben trots dat ik een dynamische afdeling achterlaat”, zegt Pille. Ook in Anzegem is een nieuw bestuur verkozen. Daar is Frederik Cardon de nieuwe voorzitter. Hij volgt Jan Dewijngaert op.