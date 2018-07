N-VA en Open Vld kritisch over "dure volkstuintjes" 31 juli 2018

02u43 0

De gemeenteraad zette het licht op groen voor het bouwen van een tuinhuis en het realiseren van de verhardingen voor de volkstuintjes in de Tapuitstraat."Voor deze opdracht is 106.000 euro voorzien. Dat is toch wel heel veel geld," vindt Filip Terryn (N-VA). "Wij bemerken dat er wordt gekozen voor een architect uit Oostende. Waarom wordt er niet samen gewerkt met een architect uit Deerlijk?"





Hij kreeg bijval van Bert Schelfthout (Open Vld). "Het project van de volkstuintjes werd veel te groots aangepakt," zei hij. "Voor he project van 64 perceeltjes op een totale oppervlakte van 3.400 vierkante meter was er een duur archeologisch onderzoek nodig. Momenteel zijn er amper 17 geïnteresseerden. Dat is heel beperkt. Zijn er al kandidaten bijgekomen?"





Zowel N-VA als Open Vld stemden tegen de bouw van het tuinhuis en de realisatie van de verhardingen voor het volkstuinenproject. (DRD)