N-VA Deerlijk kiest nieuw bestuur Joyce Mesdag

05 maart 2019

N-VA Deerlijk heeft een nieuw bestuur gekozen. Chantal Depaemelaere is de nieuwe voorzitter, Veerle Derammelaere wordt ondervoorzitter, gemeenteraadslid Dirk Demeurie is secretaris en Rita Joseph wordt penningmeester. Nele Goemaere, Robbe Cognie, gemeenteraadslid Filip Terryn, gemeenteraadslid Sophie Mespreuve en Mieke Ottevaere maken het bestuur compleet. Mieke Ottevaere was de voorbije twee termijnen voorzitter, het maximum aantal. N-VA heeft 3 gemeenteraadsleden (Dirk Demeurie, Sophie Mespreuve en Filip Terryn) en 1 lid in het Bijzonder Comité: Mieke Ottevaere.