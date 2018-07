Muzikale zomer met Café Congé 05 juli 2018

02u39 0

De gemeentelijke jeugdraad pakt vanaf vandaag weer met een reeks optredens uit. Met een gevarieerd en regionaal getint programma mikt Café Congé op een jong en minder jong publiek.





"Zeventien jaar geleden werd het startschot voor het evenement gegeven in het Centrumpark, toen nog onder de noemer Parkconcerten", verduidelijkt jeugdconsulent Delphine Decock. "Drie jaar later werd deze benaming omgevormd tot Café Congé. Sinds enkele jaren heeft het gezellige muziekevenement een vaste stek gevonden op de speelplaats van de gemeenteschool De Beuk in de Sint-Amandusstraat."





"Het vertrouwde recept blijft behouden. Op de affiche staat een mix van beginnende artiesten en gevestigde waarden. Alle optredens zijn volledig gratis en starten telkens om 20 uur. De alternatieve garagerockband The Black Gasolines en Radio Vader geven het startschot op donderdag 5 juli. Eén week later is het de beurt aan Morphine Murphy en The Lumberjacks. Café Congé wordt op donderdag 19 juli afgesloten met optredens van het akoestische duo K'Zin, Undersea Summit en June For President."