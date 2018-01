Muzikale Sellewie wilt(d) 25 januari 2018

Sellewie WILT(D) is op zondag 28 januari aan een nieuwe editie toe. "De vorige keren mochten we telkens heel wat mensen verwelkomen in ons pop-up café in het buurthuis Sint-Lodewijk", verduidelijkt Bruno Vancompernolle.





"Het was bij de oprichting onze bedoeling om weer wat 'leven' in Sellewie te brengen en we houden ons aan ons woord. Ambiance is verzekerd tijdens onze nieuwjaaraperitiefconcert met The Gambits. (DRD)