Museum zoekt toneelspelers 06 september 2018

Binnenkort vindt de 700ste opvoering van het René De Clercq-genootschap plaats. De tentoonstelling handelt over het leven van René De Clercq, een Vlaams-Nederlandse activist, en is bestemd voor kleuters en hun ouders of grootouders uit de ruime regio rond Kortrijk.





Voor de invulling van enkele rollen zoeken de organisatoren nog een oom en opa. De voorstellingen vinden de hele maand november plaats, telkens om 9 uur, 10 uur en 13.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Jan Dhaluin, 056/72.86.70.





(DRD)