Mountainbike team Vanomobil blijft groeien: nu al 39 renners Peter Lanssens

25 februari 2019

08u19 0 Deerlijk In camperzaak Vanomobil, gelegen langs de autosnelweg E17 in Deerlijk, is het nieuwe Vanomobil mountainbike team voorgesteld. Waar het team in 2006 nog van start ging met acht renners, is het nu met 39 renners uitgegroeid tot één van de grootste mountainbike teams van België. Hoofdsponsor blijft Vanomobil.

Vanomobil MTB Team heeft zowel bij de dames, heren als de kinderen meerdere Vlaamse en provinciale kampioenen in de rangen. Ook dit jaar zullen de renners in verschillende categorieën de Vanomobil-kleuren verdedigen, bij zowel de jeugd, de elites als de masters. Ze zijn zelfs over de landsgrenzen te bewonderen zoals straks in de 3Nationscup en een variatie van buitenlandse wedstrijden. Resultaten zijn belangrijk, maar het geheim van het succes van Vanomobil MTB is vooral het familiale karakter van het team