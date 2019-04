Motorrijder moet plezierritje vroeger stoppen: “Plots vatte de motor vuur” LSI

Bron: LSI 0 Deerlijk Aan de carpoolparking langs de Vichtesteenweg in Deerlijk is zondagochtend rond 7.45 uur een motor uitgebrand. Motorrijder Jo Deleu (58) uit Rollegem bij Kortrijk had zijn tweewieler net langs de kant van de weg gezet omdat hij merkte dat er iets schortte. Hij bleef gelukkig ongedeerd.

“Ik was nog maar net thuis vertrokken en reed op de E17 richting Antwerpen voor een toertochtje met vrienden vanuit Brasschaat”, vertelt de motorrijder. “Maar ik voelde dat de motor niet liep zoals anders. Daarom nam ik de uitrit in Deerlijk en sloeg langs de expressweg een zijweg in. Ik had net de weg gedwarst en me langs de kant gezet toen de motor meteen vuur vatte. Blijkbaar lekte er benzine, wellicht uit een kapotte leiding. In een mum van tijd stond de motor in lichterlaaie. Een brandblusapparaat had ik niet bij. Ik belde nog aan een pand vlakbij aan maar daar opende niemand de deur. Toen de brandweer arriveerde, was de motor al volledig uitgebrand.” Jo is al jarenlang een fervente motorrijder. “Ik doe jaarlijks zo’n 10.000 kilometer”, vervolgt hij. “Niet alleen de motor, een Honda 750 CB met 208.000 kilometer op de teller, maar ook heel wat fijne herinneringen aan ritjes en reizen zijn in de vlammen opgegaan. Spijtig, maar gelukkig raakte ik zelf niet gewond. Ik leerde dat je bij een benzinelek meteen de motor moet stilleggen. Hopelijk overkomt het me geen tweede keer meer. Een nieuwe motor kopen? Zeer zeker, eens die microbe je heeft gebeten, is dat voor de rest van je leven.”