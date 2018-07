Motorrijder (64) overleden na ongeval op Kikkertreffen 12 juli 2018

De 64-jarige motorrijder van motorclub 'Tsjamp in Gullegem (Wevelgem) die zondag levensgevaarlijk gewond raakte bij een ongeval tijdens motortreffen Kikkertreffen in Wijtschate (Heuvelland), is gisteren na drie dagen coma aan zijn verwondingen overleden. Jan Demeyere uit Deerlijk botste tijdens een bepijlde rit van de Groene Gifkikkers uit Passendale (Zonnebeke) bij een fors remmanoevre met zijn trike, een driewielige motor, achteraan op een voorligger van dezelfde motorclub. Hij vloog na de botsing uit zijn zitje, ging over de kop en kwam met een klap op de grond terecht. Bij het ongeval raakte ook een tweede motorrijder van de club gewond. Jan Demeyere was gehuwd met Martine Hinnekens en laat ook dochter Lina na. Hij was een fervent en gepassioneerd motorrijder. Sinds eind vorig jaar was hij op pensioen. (LSI)