Motorfiets van veelpleger verbeurd verklaard

28 januari 2019

De politierechter in Kortrijk heeft de tweewieler van een verkeersrecidivist afgenomen. David D. werd op 29 oktober 2017 door de politie tegengehouden in Deerlijk omdat hij alweer reed zonder rijbewijs. Zijn Honda Shadow is sindsdien in beslag genomen. D. is hardleers. De man heeft een uitgebreid strafregister voor rijden onder invloed maar werd ook al drie keer veroordeeld omdat zijn auto/motorverzekering niet in orde was. Hij werd nu ook al voor de vierde keer veroordeeld omdat hij de baan opging terwijl z’n rijbewijs was ingetrokken na een eerder vonnis van de politierechter. D. was niet aanwezig toen de politierechter het verdict uitsprak. Hij kreeg één jaar rijverbod en moet duizenden euro’s boete betalen. Wil hij ooit nog de baan op gaan, dan moet hij eerst z’n theoretisch en praktisch rijexamen overdoen. Daarnaast moet hij ook met goed gevolg medische en psychologische proeven afleggen.