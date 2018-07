Motards zwaargewond na botsing MOTORRIJDERS ONDERUIT NA REMMANOEUVRE TIJDENS 'KIKKERRIT' LIEVEN SAMYN

09 juli 2018

02u43 0 Deerlijk Twee motorrijders van motorclub 't Sjamp in Gullegem zijn gisterenmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval in Wijtschate. Tijdens een motortreffen botsten drie motorrijders in een scherpe bocht naar links op elkaar. Een van hen, Jan Demeyere (64) uit Deerlijk, verkeert in kritieke toestand.

Vier leden van 't Sjamp namen gisteren deel aan het motortreffen van motorclub De Groene Gifkikkers uit Passendale. Ze vertrokken 's ochtends onder een stralende zon voor een bepijlde rondrit van 160 kilometer door de Westhoek en het Heuvelland. Op het kruispunt van de Waterputstraat en de Gapaardstraat in Wijtschate liep het echter fout. Danny De Craene uit Lauwe reed voorop en moest bij een scherpe bocht naar links flink in de remmen. Twee achterliggende motards, waaronder Jan Demeyere met zijn gele trike (motor met drie wielen, nvdr), waren daardoor verrast. Jean-Marie Samyn uit Moorsele reed als vierde lid van 't Sjamp een eindje verder en zag alles gebeuren. "Op het landelijke en zanderige weggetje gingen de motoren door het remmanoeuvre aan het slippen", vertelt hij.





Hartmassage

"Jan maakte de grootste klap. Hij vloog uit het zitje van zijn trike, ging over de kop en belandde op het wegdek. Hij bleef roerloos op zijn buik liggen. Ik belde meteen de hulpdiensten en vroeg aan de telefoon of ik iets kon doen. Met hun instructies draaide ik Jan op zijn rug en startte onmiddellijk hartmassage en reanimatie. Toen de MUG en ambulance aankwamen, hebben zij het overgenomen. Ik zag Jan plots weer ademen en dat stelde me toch wat gerust. Hopelijk redt hij het."





Slechte knieën

Ook Danny De Craene vloog tegen de grond en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden met breuken aan beide benen. "Laten we de vingers kruisen dat het goed komt met Jan", zegt de voorzitter van 't Sjamp Franky Verbrugghe. "Hij is een ervaren motorrijder. Omdat hij net als ik sukkelde met pijnlijke knieën en heup reed hij met een trike. Dat zit comfortabeler."





Na het ongeval sloot de politie het kruispunt af. Tientallen deelnemers aan de Kikkerrit konden links afslaan en hun tocht vervolgen. Velen hielden met een bezorgde blik toch even halt om poolshoogte te nemen. Een deskundige van het parket snelde ter plaatse om het ongeval te onderzoeken.