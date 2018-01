Molenhoek huldigt afscheidnemende bestuurslui 30 januari 2018

Het wijkcomité van de Molenhoek klonk met vele tientallen Molenhoeknaren en oud-Molenhoeknaren op het nieuwe jaar. De feeststoet '100 jaar na 14-18' wordt dit jaar de uitschieter in het kermisprogramma van oktober. Voorzitter Rudy Verhulst maakte van de gelegenheid gebruik om twee bestuursleden in de schijnwerpers te plaatsen omwille van hun jarenlange inzet voor de wijk. Marc Devlaeminck was 55 jaar bestuurslid en 35 jaar secretaris. Paul Vandenbroucke heeft welgeteld 46 jaar trouwe dienst op de teller staan.





Op de foto zie je (van links naar rechts): voorzitter van het feestcomité, Rudy Verhulst, Marc Declaeminck en echtgenote, met achter hen wijkburgemeester Bernard Vercruysse, burgemeester Claude Croes, ereburgemeester van de Molenhoek, Angelique De Witte, en Paul Vandenbroucke met zijn echtgenote.





(DRD)