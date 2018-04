Mobilhome op maat van rolstoelgebruikers HENK LAAT ZIJN EXEMPLAAR OMBOUWEN EN WIL LOTGENOTEN HELPEN XAVIER COPPENS

19 april 2018

02u33 0 Deerlijk Henk Beyaert uit Deerlijk is al 13 jaar aan een rolstoel gekluisterd na een verkeersongeval. Omdat de 44-jarige man nog altijd graag reist, liet hij een mobilhome rolstoelvriendelijk ombouwen. "Eindelijk kan ik in een mobilhome al reizend genieten zoals iedereen. Rolstoelgebruikers die willen, kunnen mijn mobilhome huren."

In een mobilhome staan alle meubels erg dicht bij elkaar en is de gang absoluut niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Dat was een doorn in het oog voor Henk Beyaert, een voormalig sporter die graag reisde met de mobilhome. Tot een zwaar verkeersongeval de man dertien jaar geleden voorgoed kluisterde aan een rolstoel. "Ik droom al enkele jaren van een aangepaste mobilhome, maar stelde vast dat het aanbod in België bijzonder pover is. Uiteindelijk klopte ik aan bij DD Mobilhomes uit Heestert. De heren Ward Derammelaere en Nikis Delarue zagen potentieel om een mobilhome om te bouwen, samen met schrijnwerker Frank Waffelaert."





Een jaar lang werd aan de mobilhome getimmerd. Via een lift kan Henk de mobilhome vlot betreden. "De gang is veel breder en met een verhoogde vloer zijn er geen niveauverschillen meer. Via een stoellift kan ik in een 'gewoon' dubbelbed liggen naast mijn vriendin. Toilet en douche zijn zo ingericht dat beide ruimtes kunnen afgesloten worden van de rest van het woongedeelte. En het hele besturingssysteem werd ook aangepast", somt Beyaert de aanpassingen op.





Dertien jaar geleden werd de wagen van Henk van de weg geduwd door een tientonner. De wagen ging over de kop en het lichaam van Henk werd als het ware over zijn stuur gekraakt. Na twee weken coma, zeven weken intensieve zorgen en vijf maanden revalidatie bleef het verdict hard. Henk zou nooit meer kunnen lopen. "Ik kon na mijn lange revalidatie weer aan de slag bij mijn oude werkgever. Vier jaar later is hij samen met zijn gezin verongelukt bij een helikoptercrash. Toen besliste ik om mijn eigen bedrijf op te starten. Met Move All The Way ga ik samen met personen met een fysieke beperking op zoek naar oplossingen op maat voor actieve en sportieve rolstoelgebruikers. Die vind ik overal ter wereld. Indien nodig, pas ik die aan, met dank aan mijn ervaring als gecertificeerde lasser."





Wat kan wél nog?

Vanuit zijn nieuwe job groeide het verlangen om een mobilhome te laten ombouwen. "Ik had het concept in mijn hoofd en liet het door anderen uitvoeren. Dat is me vandaag gelukt. Deze zomer ga ik voor het eerst met mijn vriendin en ons zoontje Mauro op reis met de mobilhome." Ondanks de zware tegenslagen bleef Henk optimistisch. "Sinds mijn beperking ga ik op zoek naar wat ik allemaal wél nog kan. Zo leerde ik dat er toch nog een mooi leven voor mij openligt. Ik ga mijn mobilhome verhuren aan lotgenoten en hoop dat er vele rolstoelgebruikers ook actief kunnen genieten op reis met de camper."





Meer over Henk Beyaert