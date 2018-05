Mobiel Lokaal Dienstencentrum genomineerd voor Matexi Award 25 mei 2018

02u57 0

Het Mobiel Lokaal Dienstencentrum is een van de tien genomineerden voor de Matexi Award, die op 7 juni in Brussel wordt uitgereikt. De organisatie wil met de award succesvolle initiatieven op wijk- of buurtniveau in de kijker zetten. Uit de 125 deelnemers selecteerde de jury 10 laureaten. In de categorie 'initiatief lokaal bestuur' is het mobiel dienstencentrum van Deerlijk een van de vijf geselecteerden. Zes keer per maand bezoekt het mobiel dienstencentrum vijf verschillende wijken. De dag wordt dan gevuld met workshops, voordracht, beweging en een warme maaltijd. Dit alles onder regie van het OCMW. Het mobiel dienstencentrum gaat de concurrentie aan met projecten in steden en gemeenten zoals Gent, Namen, Dison en Koksijde. (DRD)