Midzomermarkt combineert commercie en animatie 21 juni 2018

Unizo organiseert op zondag 24 juni de jaarlijkse Midzomermarkt. Het initiatief is aan zijn 26ste uitgave toe. Ook dit keer staan muziek en animatie centraal. Handelaars, marktkramers en verenigingen bieden hun waren aan in het centrum van de gemeente. "We proberen een gevarieerd aanbod te bieden," verduidelijkt Louis Haerinck. "Terrasjes, muziek en allerlei animatie moeten het straatbeeld omtoveren in een feestelijk en bruisend geheel. De sfeer wordt levendig gehouden dankzij de medewerking van verschillende plaatselijke sport- en socioculturele verenigingen."





Sociale contacten

De Midzomermarkt start om 14 uur. Op het Neunkirchenplein zijn er optredens van Café des Sports, Neander (Marino Dendooven en Nikolaas Debusschere), The Broadcasters, The BumbleBeez en Bobalicious.





"De Midzomermarkt is al vele jaren een ideale plaats om de sociale contacten wat bij te schaven of om gewoon een glaasje te drinken. We rekenen op de medewerking van de weergoden opdat het weer een topper wordt."





