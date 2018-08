Michel en Denise al zeventig jaar gehuwd 07 augustus 2018

02u37 0

Michel Verbeke (95) en Denise Demuynck (90) zijn zeventig jaar gehuwd. Naar aanleiding van hun platina jubileum werden ze samen met hun kinderen en kleinkinderen ontvangen in het gemeentehuis. Michel is afkomstig van een boerderijtje op de Molenhoek. Hij werkte zijn hele leven in de textielsector. Denise is afkomstig van de Harelbekestraat. Ze kregen vier kinderen Christine, Eric, Ivan en Johan en ondertussen ook acht kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Burgemeester Claude Croes, een vroegere buur van het gevierde paar en via een van de kinderen zelfs familie, zette hun inzet, werkkracht en zorgzaamheid uiteen.





(DRD)