Met Atelier Feryn op ambachtenbeurs? Waag je kans 24 augustus 2018

Onder de noemer Lokaal Boetiek organiseert de vzw Lokaal in het najaar beurzen voor Belgische 'makers' in Deerlijk, Roeselare en Aalst. Samen met Atelier Feryn, het handtassenbedrijf van de zussen Yanne, Mira en Lize Feryn, gaat de vzw daarvoor op zoek naar creatief talent.





"Alle soorten makers zijn welkom: lederbewerkers, maar ook textielontwerpers, juwelenmakers of houtbewerkers", stelt Sjarel Buysschaert. "De focus ligt op mensen die van hun ambacht ook hun beroep hebben gemaakt. Maar ook opkomend talent krijgt een kans." Kandidaten kunnen tot en met 21 september het deelnameformulier sturen naar het e-mailadres sjarel@lokaalmarkt.be. Door het beperkt aantal plaatsen per beurs maken de organisatie en een jury uit alle inzendingen een selectie. Lokaal Boetiek vindt plaats op 18 november in Deerlijk, op 25 november in Roeselare en op 2 december in Aalst. (DRD)