Met 3,5 promille achter stuur 07 maart 2018

Een automobilist uit Vichte (Anzegem) is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een boete van 1.760 euro en een maand rijverbod. Op 11 maart vorig jaar kwam Angelino G. na een vermaakuitstap in de Wafelstraat in Deerlijk met zijn voertuig tegen een geparkeerde wagen terecht. Hij verwittigde zelf de politie en gaf onmiddellijk toe dat hij te veel gedronken had. Dat was nog voorzichtig uitgedrukt, want zijn alcoholtest wees uit dat hij 3,5 promille in het bloed had. In 2008 liep Angelino G. al eens tegen de lamp met een glaasje te veel op. Vooraleer hij zijn rijbewijs zal terugkrijgen, zal hij eerst moeten slagen voor medische en psychologische proeven. (LSI)