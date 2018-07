Met 102 per uur in bebouwde kom 19 juli 2018

Een automobilist die met 102 per uur door de bebouwde kom in de Breestraat in Deerlijk raasde, is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een boete van 480 euro en een rijverbod van acht dagen. Jo D. was op zondagmiddag 24 september 2017 op de terugweg van een opendeurdag en was wat gehaast. De rechter hield er rekening mee dat de man voor zijn bedrijf in Vichte vaak de baan op moet. Bovenop de acht dagen effectief rijverbod legde ze nog eens acht dagen voorwaardelijk rijverbod op. (LSI)